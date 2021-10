바로고, 취약 청소년 간식비 후원하는 창원 허브에 감사장 전달

[아시아경제 김보경 기자] 근거리 물류 IT 플랫폼을 운영하는 스타트업 바로고는 지역 내 사회공헌 활동을 이어가는 창원 허브에 감사장과 상금을 수여했다고 6일 밝혔다.

바로고 창원 허브는 지난달 창원시 자원봉사센터와 자원봉사 활성화 업무협약을 체결하고 관내 취약계층 청소년 75명에게 매월 2회씩(회당 2만원) 간식비를 후원하고 있다. 창원 허브 소속 라이더가 직접 간식을 배달한다.

바로고 창원 허브는 내년 9월까지 약 1년 동안 해당 사회 공헌 활동을 이어 나갈 계획이다.

이준우, 김주태 바로고 창원 허브장은 "코로나로 모두가 힘든 상황에서 취약계층 청소년들은 더욱 어려울 것이라는 생각이 들어 사회 공헌 활동을 진행하게 됐다"며 "주변 허브장님 소속 라이더들과 함께 선한 영향력을 이어 나갈 것"이라고 전했다.

바로고 관계자는 "지역 사회와 함께 발전하는 선행사례가 많아질 수 있도록 노력해 나가겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr