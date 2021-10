[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교와 육군3사관학교는 5일 대학 대회의실에서 학·군 교류 협약을 체결했다.

경남정보대 군사학과 학생들의 병영현장실습을 비롯해 연구, 입시 및 취업 등 각 분야에 대해 두 기관이 상호 교류·협력할 예정이다.

체결식 이후 육군3사관학교 학교장 장광선 소장의 ‘바람직한 21세기 군 간부’라는 제목의 특강이 있었다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr