씨엠에스에듀는 5일 서울시 서초구 동작대로 234에서 강남구 테헤란로 파르나스타워로 본점 소재지를 변경했다고 공시했다.

회사 측은 "경영환경 개선 및 업무 효율성 증대"라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr