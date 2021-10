[특징주] 해외 백신주 하락…삼바·셀트리온 5%·8%넘게 급락

[아시아경제 이민지 기자] 머크사의 코로나19 알약 치료제 임상시험 결과가 긍정적으로 나오자 국내 백신·치료제 관련 주식들이 급락세를 보이고 있다.

5일 오전 10시 47분 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 822,000 전일대비 53,000 등락률 -6.06% 거래량 85,870 전일가 875,000 2021.10.05 11:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락휴메딕스, 美 키네타에 지분 투자…신약 개발시 국내 상업화 독점권 확보코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로 close 는 전 거래일 대비 5.49% 하락한 82만7000원에 거래됐다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 226,000 전일대비 22,000 등락률 -8.87% 거래량 1,134,664 전일가 248,000 2021.10.05 11:24 장중(20분지연) 관련기사 "에이비프로바이오" 보다 크다! 또 터질 황금 바이오株, 선착순 공개!코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락셀트리온 '렉키로나' 유럽 정식 품목허가 신청 close 은 7.86%하락한 22만8500원을 기록했다. 이외에도 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 287,500 전일대비 36,500 등락률 -11.27% 거래량 157,087 전일가 324,000 2021.10.05 11:24 장중(20분지연) 관련기사 AZ·모더나·얀센·노바백스·스푸트니크… 5개 백신 국내 위탁생산 '글로벌 백신 허브' 도약녹십자 "얀센 백신 위탁생산, 결정된 바 없어"[속보] 12~17세 277만명, 10월부터 화이자 맞는다 close (-9.8%), SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 254,500 전일대비 19,000 등락률 -6.95% 거래량 682,728 전일가 273,500 2021.10.05 11:24 장중(20분지연) 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! "SK바이오사이언스", 지금 들어가도 될까요?[클릭 e종목] "SK바이오사이언스, 내년부터 우려 점차 해소" close (-6.03%), 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 135,500 전일대비 7,500 등락률 -5.24% 거래량 30,627 전일가 143,000 2021.10.05 11:24 장중(20분지연) 관련기사 대웅, 탈모치료 주사제 'IVL3001' 호주 임상 1상 시험계획 승인대웅 美 파트너사, 6000만불 투자 유치… "내년 펙수프라잔 3상 돌입"대웅, 섬유증 치료 신약 'DWN12088' 임상 1상 추가 분석 발표 close (-7.80%) 등도 내림세를보이고 있다. 머크사의 코로나 알약 치료제 임상시험 결과가 긍정적으로 나오자 해외 백신관련주식들이 일제히 하락한 영향을 받은 것으로 분석된다. 전일 모더나는 4.4% 하락했고, 노바백스는 1.83%, 화이자는 1.1% 떨어진 반면 머크는 2% 상승마감했다.

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 822,000 전일대비 53,000 등락률 -6.06% 거래량 85,870 전일가 875,000 2021.10.05 11:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락휴메딕스, 美 키네타에 지분 투자…신약 개발시 국내 상업화 독점권 확보코스피 3000선 위협...코스닥도 천스닥 아래로 close 는 이날 3분기 호실적 전망이 나왔음에도 불구하고 내림세를 이어가고 있다. 키움증권은 3분기 영업이익으로 1515억원을 제시하며 시장 예상치 대비 17%상승할 것으로 제시했다. 허혜민 키움증권 연구원은 “1·2·3공장 풀 가동으로 인한 이익 레버리지 효과, 매출 인식되는 생산 물량 다소 인식, 환율 개선 등이 이를 상쇄해 36%의 이익률이 기대된다”고 언급했다.

하락폭이 더 커진 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 226,000 전일대비 22,000 등락률 -8.87% 거래량 1,134,664 전일가 248,000 2021.10.05 11:24 장중(20분지연) 관련기사 "에이비프로바이오" 보다 크다! 또 터질 황금 바이오株, 선착순 공개!코스피 3000선 붕괴…먹는 코로나19 치료제에 바이오주 급락셀트리온 '렉키로나' 유럽 정식 품목허가 신청 close 에 대해선 3분기 시장기대치를 밑도는 실적을 내놓을 것으로 예상했다. 3분기 영업이익은 1757억원을 제시했는데 시장 기대치를 25% 밑도는 수치다. 허혜민 연구원은 “렉키로나와 램시마SC 공급이 예상보다 부진해 관련 매출 추정치를 하향조정했다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr