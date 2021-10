[클릭 e종목] DL이앤씨, 주택매출 확대·친환경 시설 수주 기대

[아시아경제 이민지 기자] 한국투자증권은 5일 DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 2,500 등락률 -1.87% 거래량 103,381 전일가 134,000 2021.10.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-30일[클릭 e종목] 全사업부 안정적 이익·신사업 추진…DL이앤씨 전망 '맑음'[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close 에 대해 투자의견 매수와 목표가 21만원을 유지했다. 주택매출 증가와 친환경 시설 수주 확대로 주가 상승이 기대된다는 판단에서다.

3분기 DL이앤씨의 매출액은 1조9860억원, 영업이익 2140억원으로 시장 예상 수준에 부합할 것으로 전망된다. 신규 수주 공백에 따른 토목, 플랜트 부문 부진을 주택 매출이 보완했을 것으로 추정된다.

2018년 1분기 이후 지난해보다 13개 분기 연속 감소해 온 주택 매출은 3분기부터 반등할 것으로 예측된다. 강경태 한국투자증권 연구원은 “3분기 주택 공급 실적은 e편한세상 강일 어반브릿지 593세대를 포함해 2700세대인 것으로 파악된다”며 “올해 누적 실적은 1만400세대 이상으로 목표 대비 달성률은 과반에 그치지만 4분기 공급 계획을 고려하면 달성 가능할 것”이라고 말했다.

기업들의 탄소배출 저감을 위한 시설 투자가 시작되면서 DL이앤씨가 관련 EPC 수주에서 두각을 나타내고 있다. 지난 8월 DL이앤씨는 대신파워로부터 바이오매스 시설 내 CCU 시설 EPC에 대한 LOI(낙찰의향서) 수령 후 4분기에 본 계약을 체결할 예정이다. 이 공사는 연 14만6000톤 규모 탄소를 포집해 반도체 세정제, 소화기, 의료용품 등으로 활용될 예정이다.

지난 6월에는 현대오일뱅크와 탄소중립을 위한 친환경건축소재개발 MOU를 체결했다. 대산공장 내 탄소 포집 시설을 통해 탄산칼슘을 만들고 이를 건축자재로 활용한다는 계획이다. 내년에 본 계약을 체결해 공사를 시작할 계획이다.

강경태 연구원은 "밸류에이션 할인 요인으로 지적돼 온 국내 주택 감소세가 멈췄고 토목과 플랜트 부문 매출은 신규 수주한 공사를 토대로 2022년부터 정상화될 전망"이라며 "DL이앤씨는 CCUS를 비롯해 암모니아 플랜트 EPC 수행 이력 또한 갖추고 있어 친환경 설비투자 사이클 최대 수혜 기업으로 주목할만하다"고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr