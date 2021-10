유승민, 이재명에 "조국의 가·붕·개에 이어 국민을 돼지 취급"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘 대권주자 유승민 전 의원이 더불어민주당 대권주자 이재명 지사가 국민들을 향해 돼지라고 한다라며 비판의 목소리를 높였다.

오늘(4일) 유 전 의원은 '국민이 돼지로 보입니까'라는 제목의 글을 올리며 이같이 말했다. 이는 전날 이 지사가 대장동 개발 특혜 의혹을 두고 연루 가능성을 제기한 국민의힘 측을 향해 "돼지 눈에는 돼지만 보인다"라고 발언한 것을 겨냥한 표현으로 풀이된다.

유 전 의원은 "이 지사가 연일 폭주하더니 이제는 국민들을 향해 돼지라고 한다"라며 "대장동 화천대유 게이트로 이 지사를 의심하는 국민은 모두 돼지라는 거다"라고 지적했다. 이어 "수많은 중도층이나 무당층뿐 아니라 민주당 내 이 지사의 대장동 게이트를 의심하는 이들도 모두 돼지라는 것이냐"라며 "조국의 '가재, 붕어, 개구리'에 이어 국민을 돼지 취급하겠다는 것 아니냐"라고 반문했다.

또 유 전 의원은 "그렇게 부끄러움이 없고 정말 잘못도 없다면 특검 수사를 받으라"라고 이 지사를 향해 촉구했다. 이어 "국정 조사도 특검도 모두 피하려고만 하면서 입으로만 당당한가"라며 "어차피 너희 가재·붕어·개구리는 다들 속아 넘어갈 테니, 너희 돼지들은 진실을 알 필요가 없다는 뜻이냐"라고 꼬집으며 글을 마무리했다.

한편 이날 유 전 의원은 대장동 원주민들의 심경을 담은 기사를 자신의 페이스북에 공유하며 '이재명 지사님 눈에는 대장동 원주민들도 돼지로 보입니까'라는 제목의 글을 올리기도 했다. 유 전 의원은 이 게시글에 "이 지사의 눈에는 이분들도 모두 돼지로 보이느냐"라고 썼다.

유 전 의원은 "대장동 개발 과정에서 토지를 수용당했던 대장동의 원래 주민들이 화천대유 비리를 보고 헐값에 땅을 빼앗긴 것이 억울하고 분통이 터져 억장이 무너지고 있다고 한다"라며 "이 엄청난 부패 게이트를 설계하고 허가를 내준 이 지사 본인이 돼지는 아닌가"라고 비꼬았다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr