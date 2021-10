남북 통신연락선 55일만에 복원…마감통화도 완료(종합2보)

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 4일 남북통신연락선을 재가동하면서 남북간의 연락 채널이 복원됐다. 지난 8월 10일 한미연합훈련 사전연습 격인 위기관리 참모훈련(CMST)이 시작된 데 반발해 연락선을 끊은 지 55일만이다.

이날 통일부는 "오늘 오후 5시 남북공동연락사무소 마감통화는 정상적으로 진행되었다"고 밝혔다. 앞서 통일부에 따르면 이날 오전 9시 진행된 남북공동연락사무소 개시통화도 정상적으로 이뤄지면서 남북통신연락선이 복원됐다.

우리 측은 매일 오전 9시, 오후 5시에 각각 개시·마감통화를 진행하고 있다.

통일부는 "남북통신연락선이 연결됨으로써 한반도 정세 안정과 남북관계 복원을 위한 토대가 마련되었다"고 평가하고, "정부는 남북간 통신연락선의 안정적 운영을 통해 조속히 대화를 재개해 남북합의 이행 등 남북관계 회복 문제와 한반도 평화정착을 위한 실질적 논의를 시작하고, 이를 진전시켜 나갈수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

이번 통신선 복원은 김정은 북한 노동당 총비서가 지난달 29일 시정연설을 통해 남북통신연락선 복원 의사를 밝힌 데 따른 것이다.

남북공동연락사무소 뿐 아니라 군 통신선 역시 오전 9시 복원됐다. 국방부는 "남북 군사당국은 4일 오전 9시부로 동·서해지구 군통신선을 완전 복구해 모든 기능을 정상화했다"며 "현재 광케이블을 통한 남북 군사당국간 유선통화 및 문서교환용 팩스 송/수신 등 모든 기능이 정상적으로 운용되고 있다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr