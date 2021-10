담양군, 악취저감미생물 무상공급 대상 확대

기존 소, 돼지에서 전 축종으로…위생축산 및 주민 생활권 향상 기대

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 축사 악취를 줄여 주는 악취저감미생물의 공급 대상을 확대한다고 4일 밝혔다.

이를 위해 군 농업기술센터는 10월부터 친환경 미생물센터의 미생물공급 확대 및 악취 저감 민원의 적극 해결을 위해 미생물의 무상공급 대상을 소·돼지에서 전 축종으로 확대해 공급할 방침이다.

이번에 공급되는 전라남도농업기술원 축산연구소의 특허균주 악취저감미생물의 희석액을 축사 내 벽면과 바닥에 분무하면 축사 내 암모니아, 황화수소 가스 등으로 발생한 냄새 성분을 암모니아 65%, 황화수소 42% 감소시키는 효과가 있다.

악취저감미생물배양액은 공급받기를 희망하는 관내 축산농가 누구나 신청 가능하며, 축종별 사육 두수를 기준으로 20ℓ씩 무상 공급할 예정이다.

군 관계자는 “이번 악취 저감 미생물의 확대 공급으로 주민의 쾌적한 생활권 보장을 기대하며 지역주민과 상생하는 지속 가능한 축산기반이 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

