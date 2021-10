전남소방 '의용소방대 강의 경연대회' 성료

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 지난 1일 장흥통합의학컨벤션센터 인향관에서 생활안전 및 심폐소생술 강사 역량 강화를 위한 ‘2021년 전남 의용소방대 강의 경연대회’가 성공적으로 마무리 됐다고 4일 밝혔다.

이번 대회에는 의용소방대의 활동 범위가 넓어짐에 따라 의용소방대의 역할을 재정립하고 안전강사 강의 역량 향상 및 차별화된 교육기법 발굴·확산을 목적으로 실시됐다.

도내 11개 팀 23명의 의용소방대 안전강사가 참가한 가운데 2개 분야(생활안전분야·심폐소생분야)에 대해서 실시됐다.

생활안전 분야는 발표자 중 담양소방서 여성의용소방대 이금님 대원이 최우수상, 목포소방서 서부남성의용소방대원이 우수상, 광양소방서 광양읍여성의용소방대원이 장려상을 수상했다.

심폐소생 분야에는 영암소방서 전문의용소방대 윤희호, 김옥예 대원이 최우수상, 광양소방서 광양읍여성의용소방대, 무안소방서 무안읍여성의용소방대 가 장려상을 수상했다.

주제전달과 숙지도, 강의 전개방법, 강의 기술부문에서 높은 점수를 받아 각 분야에서 최우수상을 수상한 담양 이금님 대원과 영암 윤희호, 김옥예 대원은 오는 11월 초 개최되는 전국 의용소방대 강의 경연대회에 전남 대표로 참가하게 된다.

마재윤 본부장은 “의용소방대 활동 영역이 넓어지는 가운데 이번 경연대회는 전문강사로 활동하는 의용소방대원들 간에 강의기법 공유에 큰 의미가 있다" 며 “앞으로 의용소방대 활성화를 위해 더 많은 우수 강사를 양성해 지역 내 소외·취약계층에 대한 안전예방 활동에 최선을 다 하겠다”고 말했다.

