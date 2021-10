[아시아경제 이정윤 기자] 일본 NHK는 총리 취임을 앞둔 기시다 후미오 일본 집권 자민당 총재가 이달 31일 중의원 총선거를 실시할 의향을 굳혔다고 4일 보도했다.

보도에 따르면 기시다는 이달 19일 총선을 공시한 후 31일 투개표 하기로 뜻을 굳히고 이를 복수의 여당 간부에게 전달했다.

당초 이달 14일 국회를 해산하고 내달 7일 또는 14일에 총선을 실시하는 방안이 유력한 것으로 관측됐지만 일정을 앞당기는 셈이다.

기시다는 4일 오후 임시 국회에서 일본 제100대 총리로 선출된다.

