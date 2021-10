"안 그래도 요즘 힘드실 텐데 힘내세요"…국숫집 사장이 감동받은 손님 문자

손님 문자 받은 국숫집 사장 "너무나 감사하고 기쁜 하루"

[아시아경제 허미담 기자] 코로나19 사태가 장기화하면서 자영업자들이 경영에 어려움을 겪는 가운데 손님이 보낸 따뜻한 문자에 위로받았다는 음식점 사장의 사연이 화제를 모으고 있다.

2일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 '장사 13년 만에 이런 일도 있네요'라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 대전 신탄진에서 13년째 잔치 국숫집을 운영하는 자영업자라고 밝힌 A씨는 최근 손님과 있었던 일화를 공개했다.

A씨에 따르면 그는 종종 카드 결제 도중 금액을 잘못 입력하는 실수를 한다. 예컨대 3만 원어치를 결제해야 하는 상황에서 '0'을 하나 덜 눌러 3000원만 결제하는 식이다. 점심시간 등 사람이 몰리는 시간에 결제하다 보면 마음이 급해져 이런 실수를 한다는 것이다.

A씨는 이럴 때 카드사에 전화해 사정을 이야기한 뒤 손님에게 전화해 해결해야 한다고 했다. 그는 "어떤 손님은 알았다고만 하고 연락조차 없다. 카드사에 다시 재촉하면 화를 내면서 '다시는 전화하지 말라'는 분도 있다"고 했다.

이어 "또 어떤 손님은 '내 실수가 아니니까 전액은 못 준다'면서 '반만 받아 가라'고 하는 분도 있다. 그래도 (저는) 고맙다고 하면서 받는다"고 토로했다.

A씨는 이번 손님은 인터넷 문제로 카드 결제가 자동 취소됐다고 했다. 그는 "단념하고 있다가 혹시나 하고 카드사에 전화하니 잠시 후 손님이 전화를 주셨다. 본인이 죄송하다며 바로 계좌이체 해주셨고 덕담도 보내주셨다"고 말했다.

A씨가 공개한 문자에서 손님은 "제가 먼저 체크하고 여쭤봤어야 했는데 죄송하다. 안 그래도 요즘 힘드실 텐데 힘내시라. 화이팅", "워낙 가성비가 좋아 주위에 소문이 많이 나 있다. 마니아층이 있다. 맛 대비 저렴하다. 그래서 저는 단골인 편", "대박 나실 거다" 등의 말을 했다.

문자를 받은 A씨는 "정말이지 너무나 감사하고 기쁜 하루였다"며 "여러분들도 저같이 좋은 일 많이 생기시라"고 기뻐했다.

해당 사연을 접한 누리꾼들은 "훈훈하다. 좋은 가게의 좋은 손님", "세상에 악의에 찬 사람들보다는 선한 사람들이 아직은 많다는 증거", "서로 배려하는 세상이 됐으면 좋겠다", "흐뭇하다" 등 다양한 반응을 보였다.

