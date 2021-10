반환점 돈 與 경선…이재명 누적 54.90% 과반 압승 유지, '본선 직행' 가능성 높여(상보)

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사가 3일 진행된 2차 슈퍼위크에서도 과반 압승을 이어가면서 '결선 투표 없는 본선직행' 가능성을 높였다.

이 지사는 이날 발표된 '2차 국민·일반당원 선거인단' 투표 결과 58.17%의 득표율로 1위를 차지했다. 이낙연 전 대표는 33.48%였다. 이어 추미애 전 장관 5.82%, 박용진 의원 2.53% 순으로 집계됐다.

선거인단 규모가 49만여 명으로, 남은 민주당 대선 경선 일정에서 가장 컸던 이번 투표에서는 이 지사와 이 전 대표의 격차 좁히기에 이목이 쏠렸다. 그러나 2차 선거인단 투표에서 격차가 더 벌어지면서, 이번 선거 결과를 포함한 이 지사의 누적 득표율은 54.90%로 과반을 가뿐히 넘겼다.

이 전 대표는 34.33%로 두 후보의 득표율 차이는 20.57%포인트로 20만표 가량이 난다. 직전 12만표 가량 차이가 났던 것보다 더 늘었다.

추 전 장관은 9.14%, 박 의원은 6.63% 순이었다.

이제 남은 경선 일정은 오는 9일 경기(16만4000명), 10일 서울(14만4000명) 순이다.

특히 서울 지역 경선에서는 30만5000명 가량의 3차 선거인단 투표 결과도 함께 공개돼 마지막 슈퍼위크가 치러질 예정이다. 이들 3개 투표는 총 61만표 가량으로 전체의 3분의 1가량이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr