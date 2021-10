라면·주류株 내년에는 기지개 켜나

[아시아경제 황준호 기자] 코로나19에 움츠러들었던 주류와 라면 업종이 내년부터 기지개를 켜게 될 것이라는 전망이 제기됐다.

하나금융투자는 식음료 업체별 실적 개선 차별화가 전망된다며 내년 주류와 라면 업체의 실적 개선에 주목한다고 3일 밝혔다.

맥주 업종의 경우 코로나19로 인해 지난해 연간 10%대 실적 감소를 기록한 데 이어, 올 상반기에도 전년 대비 7% 정도 실적이 줄었다. 올 3분기에도 사회적 거리두기 4단계로 인해 전년 동기 대비 두 자리 수 대 실적 감소가 이뤄진 것으로 추정된다.

다만 하나금융투자는 맥주 업종이 코로나19 발생한 첫 해인 2020년 상반기 수준까지만 회복하더라도 2022년 주류 시장은 YoY 7~13% 성장을 예상할 수 있을 것으로 봤다. 전방 수요 회복에 따라 하이트진로 및 롯데칠성의 경우 내년 연결 영업이익이 각각 올해 대비 21.6%, 20.1% 증가할 것으로 전망했다.

판가 인상을 도모한 라면 업체도 실적 레버리지를 기대해 볼만 하다고 판단했다. 농심은 올 4분기부터 온기로 국내 라면 판가 인상(6.8% 인상)이 반영되기 시작하는데, 매출 총이익 기준으로는 기존 추정치 대비 약 400억원 개선되는 효과가 나타날 것이라는 전망이다.

심은주 하나금융투자 연구원은 "농심의 별도 판관비율은 2017년 26.6% 이었지만 올해 23.2%로 추산된다"며 "내년 연결 영업이익은 YoY 30.7% 증가할 것으로 추정한다"고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr