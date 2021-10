LX하우시스, 전남 순천에 'LX Z:IN 인테리어 지인스퀘어' 오픈

약 710m²(약 215평)규모로 구성……다양한 인테리어 솔루션 제공

지인스퀘어 순천점은 연면적 약 710m²(약 215평) 규모로, 프리미엄 키친·바스·창호·바닥재·벽지·도어 등 주요 제품이 적용된 주거공간 타입 전시관과 개별 제품의 특장점을 살펴 볼 수 있는 자재 라이브러리 등으로 구성됐다.

주거공간 타입 전시관은 주방부터 거실, 침실까지 다양한 라이프스타일 별 공간으로 꾸며졌으며, 공간에 맞는 인테리어 자재 및 가구, 가전 제품의 조합을 원스톱(One-Stop)으로 살펴보고 구매할 수 있다.

특히, 실제 순천 지역 아파트 평면도를 그대로 적용한 112m²(34평형)의 모델하우스 공간은 보다 현실감 있는 공간 인테리어로 인근 지역 방문 고객들로부터 큰 인기를 끌 것으로 예상된다.

공간에 적용된 제품들은 자재 라이브러리에서 바로 확인해 볼 수 있다. 바닥재, 벽장재, 키친, 바스, 인조대리석, 창호, 유리 등 LX지인 인테리어 프리미엄 제품들의 특장점을 직접 체험할 수 있다.

