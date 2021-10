김기현 "文 대통령, 대장동 의혹 침묵 대가로 퇴임 후 보장 받으려 하나"

"윤미향·이상직 비호하는 민주당, 특검 수용해야"

[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 3일 '대장동 의혹'에 대한 문재인 대통령의 입장을 밝히라고 촉구했다. 그러면서 의혹을 진상 규명을 위한 특검 수용은 문 대통령의 마지막 책무라고 강조했다.

김 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "곽상도 의원의 사퇴는 국민 눈높이를 고려하며 피할 수 없는 것이었다"며 "그의 변소에도 불구하고 원내대표로서 그 사퇴를 이끌어 낼 수밖에 없었던 마음이 무거웠다"고 했다.

이어 "파렴치한 행위에 대해 책임지지 않고 의원직을 버티고 있는 여권 의원들에 대비되는 길을 택한 곽 의원의 선택을 의미 있게 평가하고 싶다"며 "정작 실정법을 위반해 재판을 받고 있는 더불어민주당 출신의 윤미향 의원과 이상직 의원에 대해서는 쉬쉬하며 비호하는 이중성을 보여주고 있다"고 지적했다.

김 원내대표는 또한 "문재인 대통령도 별반 다르지 않다"며 "온 나라가 몇 주째 이재명 게이트로 난리인데 대통령은 마치 남의 나라 일 대하듯 딴청만 피고 있다"고 꼬집었다. 장자연·김학의·버닝썬 사건에 대해 철저한 진상 규명을 지시한 문 대통령이 이번 사건에 대해 침묵으로 일관하고 있다는 것이다. 그는 "여당의 유력 대권 후보와 그 측근들이 대거 연루된 권력형 비리 사건의 구린내가 펄펄 나는데도 '선택적 침묵'으로 일관하며 아예 국정을 외면하고 있다"며 "침묵해 주는 대가로 퇴임 후를 보장이라도 받겠다는 암묵적 생각은 설마 아니실 것으로 믿고 싶다"고 말했다.

김 원내대표는 "문 대통령은 오늘이라도 국민적 요구에 따라 민주당이 특검을 수용해야 한다는 당위성을 천명해주시기 바란다"며 "그 책무를 다하지 않는다면 문 대통령도 묵시적 은폐 공범이 될 것"이라고 경고했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr