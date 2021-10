[기하영의 생활 속 카드]상생소비지원금, 최대 20만원 받는 방법은

10·11월 두 달간 최대 20만원 지급

9개 카드사 중 전담카드사 지정

캐시백은 다음 달 15일 지급

마켓컬리·배민·GS수퍼마켓 등도 실적 인정

요즘 세상에 신용카드 한두 장 없는 사람이 있을까요. 현대사회에서 마음만 먹으면 누구나 카드를 가질 수 있는 세상이 됐습니다. 신용카드는 일상생활에 더없는 편리함을 가져다 줬습니다. 이제 어딜 가든 신용카드나 스마트폰을 통해 결제하는 사람들을 쉽게 볼 수 있습니다. 수요가 늘어난 만큼 다양한 혜택을 지닌 카드들도 하루가 멀다 하고 쏟아지고 있죠. 이에 아시아경제는 매주 '생활 속 카드' 코너를 통해 신상 카드 소개부터 업계 뒷이야기, 카드 초보자를 위한 가이드 등 우리 소비생활과 떼려야 뗄 수 없는 카드와 관련된 다양한 이야기를 전합니다.

지난 1일부터 10~11월 두 달간 최대 20만원까지 돌려주는 '상생소비지원금'이 신청 절차에 돌입했습니다. 첫날 신청 자격이 있는 4317만명 중 3%에 해당하는 136만명이 신청한 것으로 집계됐는데요. 상생소비지원금 신청이 시작된 만큼 신청방법·지급시기 등 관련 정보를 정리했습니다.

2분기 카드사용액 초과분의 10%, 최대 20만원까지 지급

카드 캐시백 제도인 상생소비지원금은 한 달에 신용·체크카드를 2분기(4~6월) 월평균 사용액보다 3% 이상 쓰면 초과분의 10%를 그 다음 달 15일에 카드 포인트로 돌려주는 정부의 소비 장려책입니다.

만 19세 이상(2002년 12월31일 이전 출생자) 2분기에 한 달이라도 본인 명의 신용·체크카드를 사용한 실적(세금·보험 등 비소비성 지출 제외)이 있으면 누구나 신청이 가능하고요. 외국인 등록번호가 있는 외국인도 2분기 카드 실적이 있으면 신청할 수 있습니다.

10~11월 두 달간 한시적으로 시행하는 이 제도는 1인당 월 10만원까지 최대 20만원을 환급받을 수 있습니다. 예를 들어 2분기 월평균 사용액이 100만원이고 10월 카드 사용액이 153만원이면, 증가액 53만원 중 3만원(3%)을 제외한 50만원의 10%인 5만원을 캐시백으로 받는 구조입니다. 같은 사람이 10만원 다 돌려받으려면 10월에 203만원을 써야합니다. 다만 7000억원의 예산이 소진되면 조기에 종료됩니다.

전담카드사 신청…캐시백은 다음달 15일 지급

상생소비지원금을 신청하려면 사업에 참여하는 9개 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나·BC·NH농협) 중 한 곳을 전담 카드사로 지정해야합니다. 원하는 카드사를 정해 카드사 홈페이지·애플리케이션(앱) 또는 콜센터, 영업점을 통해 신청하면 이틀 내 2분기 월평균 카드실적을 알려줍니다. 이후에는 매일 해달 월 카드사용 실적(총액 및 카드사별 실적)과 캐시백 발생액을 업데이트해 제공합니다.

전담 카드사는 여러 카드사에 흩어진 고객의 카드 사용실적을 취합하고 캐시백을 산정해 지급하는 역할을 합니다. 예를 들어 신한·현대·하나카드를 사용하는 고객이 현대카드를 전담 카드사로 지정하면, 현대카드에서 신한·하나카드 사용실적까지 취합해 카드사용액을 한 번에 확인할 수 있도록 하는 겁니다. 캐시백 실적으로 인정받기 위해 전담 카드사 카드만 써야하는 건 아닙니다. 카드실적 확인만 한 곳에서 하는 거라 카드는 이전처럼 자유롭게 사용해도 됩니다. 다만 나중에 지급되는 캐시백은 전담 카드사에서 사용할 수 있는 현금성 카드 환급됩니다. 앞의 사례에서는 현대카드를 전담 카드사로 지정했으니 현대카드 포인트로 캐시백을 받는 형태입니다.

전담 카드사를 정해 신청만 하면 신청 시기에 상관없이 10월 1일 카드 사용분부터 캐시백 대상이 됩니다. 10월 카드사용액에 대한 캐시백은 11월 15일에, 11월 사용분은 12월 15일 지급될 예정입니다. 지급받은 포인트는 사용 제한 업종 없이 자유롭게 현금처럼 쓸 수 있습니다.

캐시백 실적 인정 사용처는…마켓컬리·배민 가능

소비 장려책인만큼 '국민지원금'보다 캐시백 인정 사용처가 넓습니다. 캐시백 제외 대상은 기준이 되는 2분기 월평균 카드사용액을 계산할 때도, 캐시백 실적을 계산할 때도 빠집니다.

구체적인 제외 업종은 ▲대형마트(이마트, 홈플러스, 롯데마트, 코스트코 등 창고형 매장) ▲대형 백화점 ▶대형 종합 온라인몰(쿠팡, G마켓, 옥션, G9, 11번가, 위메프, 티몬, 인터파크, SSG, 롯데온) ▲대형 전자전문판매점(하이마트, 전자랜드, 삼성디지털프라자, LG베스트샵, 애플판매전문점, 일렉트로마트) 등입니다.

또 명품전문매장, 면세점, 홈쇼핑, 유흥업종(단란주점, 유흥주점, 룸살롱), 사행업종(카지노, 복권방, 오락실), 실외골프장에서 쓴 돈과 신규 자동차(수입·국산) 구입, 해외 직구에 쓴 돈도 캐시백 대상에서 제외됩니다.

이를 제외한 업종에서는 대부분 캐시백 실적으로 인정됩니다. 동네 식당, 마트는 물론 배달의 민족 등 배달앱, 마켓컬리 등 전문·중소형 인터넷 쇼핑몰, 스타벅스 등 프랜차이즈 직영점, GS수퍼마켓 등 기업형 슈퍼마켓(SSM), 한샘·이케아 등 가구점, 대형병원 등도 포함됩니다.

할부 결제를 하면 결제원금 전액이 해당 월 사용실적으로 계산됩니다. 하지만 캐시백을 받은 뒤 추후 카드 결제를 취소하면 포인트를 반납해야 합니다.

첫 일주일은 5부제…5일은 출생연도 끝자리 2·7년생 신청

상생소비지원금은 첫 일주일간 출생연도 뒷자리에 연동해 5부제로 신청을 받습니다. 태어난 연도 끝자리가 1·6년인 사람은 1일, 2·7년인 사람은 5일, 3·8년은 6일, 4·9년생은 7일, 5·0년생은 8일에 신청하면 됩니다. 예를 들어오는 5일에는 출생연도 끝자리가 2·7인 1962년, 1977년, 1982년생 등이 신청할 수 있습니다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr