윤석열 캠프 "곽상도, 하루 빨리 거취 결정하라" 사퇴 요구

"이재명, 이 판의 설계자라고 자백했지만 특검 거부"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장 측이 대장동 개발 특혜 의혹으로 '50억 퇴직금' 논란을 빚고 있는 곽상도 무소속(전 국민의힘) 의원을 향해 거취를 정하라고 압박했다.

윤 전 총장 국민캠프는 1일 공식 입장문에서 "곽 의원 아들의 거액 퇴직금 문제는 법적 문제를 차치하고서라도 도저히 국민의 상식에 맞지 않는 것"이라고 말했다.

이어 "하루하루 열심히 일해도 부동산 폭등으로 희망을 잃어버린 2030 청년들에게 50억원이라는 돈은 너무나 쉽게 피부에 와닿는 불공정한 일"이라며 "전 국민에게 충격을 안겨준 이번 사건은 오직 국민의 눈높이에서 상식에 따라 해결해 나가야 한다"고 강조했다.

아울러 캠프는 곽 의원을 향해 "스스로 하루 빨리 거취를 결정해주기를 바란다"며 "어떤 권력도 화천대유의 진실을 밝히는 수사에 방패막이 되어서는 안 될 것"이라고 말했다. 이는 곽 의원에게 사실상 탈당 요구를 한 것으로 보여진다.

한편 윤 전 총장 측은 "대장동 게이트의 본질은 무늬만 공공개발 방식을 빌려 공권력으로 수많은 성남시민의 땅을 헐값에 사들였을 뿐 아니라, 이해할 수 없는 수익구조로 특정인이 떼돈을 벌도록 설계한 데에 있다"고 밝혔다.

이어 "그런데도 이 판의 설계자라고 자백한 이재명 지사는 특검을 거부하고 '국민의힘 게이트'라고 몰아붙이는 적반하장 식의 태도를 보이고 있다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "더불어민주당은 연일 대장동 게이트의 본질을 흐리고 있다"며 "우리 당은 원팀으로 맞서 싸워야 한다. 이준석 당대표와 우리 모든 대선 주자들이 이재명 지사와 민주당에 맞서 대장동 게이트의 본질을 밝혀낼 수 있도록 힘을 모으겠다"고 덧붙였다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr