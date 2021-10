“돌보는 사람을 돌봐드립니다” 건보공단 부산경남지역본부, ‘돌봄종사자’ 힐링 프로그램 가동

경남 김해서 경남사회서비스원과 11월까지 3개월간 운영

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘돌보는 사람’을 돌봐주는 사업이 시작된다. 누군가를 돌보는 일도 큰 스트레스에 노출되기 때문이다.

국민건강보험공단 부산울산경남지역본부는 9월부터 11월까지 3개월간 경남 김해시 돌봄종사자 150여명을 대상으로 돌봄과정에서 발생하는 스트레스를 완화해 주는 사업에 들어갔다고 1일 밝혔다.

건보 본부가 지역사회의 건강한 돌봄문화 조성을 위해 추진하는 사업이다.

이 사업은 경상남도사회서비스원과 손잡고 진행된다. 지역사회 돌봄을 받는 대상이 아닌, 돌봄 제공자의 건강관리에도 힘쓰겠다는 것이다. 스트레스 완화를 통해 사회서비스의 질을 높인다는 데 의의가 있다.

국민건강보험공단 부산울산경남지역본부는 힐링 프로그램 운영 전반을 관리하고, 경남사회서비스원은 참여자 모집과 프로그램 운영을 지원하게 된다.

장수목 부산울산경남지역본부장은 “지역사회가 요구하면서 진행하는 사업으로, 공단은 모든 소리에 귀 기울여 연관 기관과 함께 반영할 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr