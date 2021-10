김기현 "좀스러운 고소대마왕 이재명, 김부선은 고소 안 해"

"고소·고발 남발하는 이 지사, 여배우에겐 소송 하지 않는 이례적인 상황"

[아시아경제 김소영 기자] 김기현 국민의힘 원내대표는 이재명 경기지사가 자신에 대한 각종 의혹 제기에 고소 남발로 대응해왔다며 "고소대마왕"이라고 맹비난했다.

김 원내대표는 1일 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 이 지사를 향해 "대통령이 되겠다고 하는 사람의 행태라고 보기 어려울 만큼 좀스럽다"고 비판했다.

그는 "이 지사에 대한 도덕성, 능력, 자질 부분에 대한 검증은 야당의 당연한 책무"라며 "이번 국감에서 국민에게서 위임받은 국회 권한으로 이 지사의 위선과 거짓의 가면을 벗겨내겠다"고 말했다.

이어 이 지사 측이 대장동 의혹을 가장 먼저 제기한 기자와 대장동 의혹 관련 기사에 코멘트를 한 교수까지 고발했다며 "고소대마왕"이라고 비꼬았다.

또 이 지사와 김부선씨 스캔들을 들며 "이렇게 고소·고발을 남발하는 이 지사가 이 여배우의 (이 지사에 대한) 공개 비판에는 소송을 제기하지 않고 있다"며 "한 예능 프로그램에 나와서 온몸에 점이 없다는 말까지 했는데, 이 여배우 주장엔 소송을 하지 않는 게 참 이례적인 상황"이라고 했다.

최근 김 원내대표와 이 지사는 대장동 개발 특혜 의혹을 두고 설전을 벌인 바 있다. 지난달 29일 이 지사는 여의도 중앙보훈회관에서 열린 '개발이익 환수제도 문제와 개선방안에 대한 긴급 토론회'에서 이준석 국민의힘 대표와 김 원내대표를 향한 날선 입장을 밝혔다.

이 지사는 "김 원내대표 이분은 본인도 추석 전에 이미 곽상도 의원이 내가 보기에는 아들 이름을 빌려 뇌물을 받은 게 아닌가(라고 생각한 게 아니냐)"면서 "김 원내대표는 봉고파직(封庫罷職: 부정을 저지른 관리를 파면하고 관고를 봉하여 잠근다는 뜻)에 더해서 저기 남극 지점, 남극에 있는 섬에 위리안치(圍籬安置: 유배된 죄인이 거처하는 집 둘레에 가시로 울타리를 치고 그 안에 가둠) 시키도록 하겠다"고 말했다.

이에 김 원내대표는 이날 국회에서 열린 현안 관련 긴급보고에서 "(이 지사는) 정상적인 사고를 하는 지도자가 아닌 것 같다"며 "대선 후보로 나서기 전에 인성과 개념부터 챙기라"고 맞받아쳤다.

이어 "최근 이 지사를 보면 대통령이 돼서 '나는 폭군이 되겠다'고 선전포고하고 있는 것 같다"며 "이 지사의 막말 대잔치에 섬뜩함을 느낀다"고 밝혔다. 그러면서 "이 지사는 형수에게 차마 입에 담을 수 없는, 차마 표현할 수 없는 욕설을 퍼부어서 국민 걱정을 사고 있는데 평상시 그 언행과 태도가 다시 한 번 더 적나라하게 드러나고 있는 것 같다"고 직격했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr