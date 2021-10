제시 "가방 안에 3가지? 담배,생리대,립스틱"...솔직함에 '있지'도 '깜짝'

순발력 테스트 '5초 안에 말해요' 게임 도중 "아이XX, 립스틱, 템X" 외쳐

[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 전자담배 흡연을 솔직 고백했다.

30일 유튜브 모비딕 채널의 '제시의 쇼터뷰'에는 '제시를 완전 미치게 만든! 출구없는 '있지'(ITZY)의 컴백 인터뷰!' 편이 공개됐다.

이날 JYP엔터테인먼트 사옥에서 있지를 만난 제시는 조정식 SBS 아나운서와 함께 본격 인터뷰를 진행했다.

먼저 제시는 "있지가 너무 좋다. 겸손하고 착하고 예쁘다"라며 애정을 표현했다. 있지는 자발적으로 출연했냐는 제시의 질문에 "출연하고 싶다고 매일 얘기했다. 나오고 싶었다"라고 말하며 방송 회차까지 모두 기억해 팬심을 증명했다.

이후 조정식 아나운서는 순발력을 테스트하는 '5초 안에 말해요'를 진행했다. 주어진 질문에 5초 동안 세 가지 대답을 내놓는 방식의 게임이다. 조정식 아운서는 게임 룰을 더 상세히 설명하며 먼저 제시를 향해 "가방 안에 있는 세 가지"를 질문했다.

이에 제시는 "아이XX, 립스틱, 템X"라고 외치며 전자담배와 립스틱, 생리대를 언급했다. 조정식은 제시의 전자담배 발언에 당황스러운 표정을 지었다.

있지는 문화 충격을 받은 듯 놀란 모습을 보이면서도 "어떤 테스트인지 이해했다"는 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

그러자 제시는 "내가 지금 그날이에요"라고 다시 한번 강조해 모두를 폭소하게 했다.

