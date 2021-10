한국노바티스, 유병재 신임 사장 취임

[아시아경제 서소정 기자] 한국노바티스는 신임 사장으로 유병재 사장이 1일 취임했다고 밝혔다.

유 신임 사장은 고려대학교 경영학과, 하버드 경영대학원 출신으로 2006년 미국 존슨앤드존슨메디칼 혈관 사업부 마케팅팀에 입사하며 처음 헬스케어 산업에 몸 담았다. 이후 미국, 영국, 호주의 정형외과 사업부서의 마케팅 리더를 담당했으며, 2010년 국내 복귀 후 일반외과, 심혈관 중재 및 성형외과 등 다양한 사업분야를 이끌어왔다.

최근까지 존슨앤드존슨메디칼에서 한국, 대만, 홍콩을 포함한 북아시아지역 총괄 사장을 역임했다. 코카콜라와 유니레버 등 소비재 기업에서도 브랜드 관리 경험을 쌓았으며, 보스톤 컨설팅 그룹에서 경영 컨설턴트로 근무한 바 있다.

유 사장은 "노바티스가 현재 주력하고 있는 세포유전자 치료제 포트폴리오를 포함해 다양한 혁신치료제를 환자들에게 제공하고 국내 헬스케어 산업의 혁신 생태계에 공헌하며 사회적으로 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 포부를 밝혔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr