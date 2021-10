웨이브, 리얼한국 체험기 ‘한쿡사람’ OTT 독점 공개…유세윤X장동민 2MC

[아시아경제 조슬기나 기자] 웨이브가 '노는언니2'에 이어 '한쿡사람'을 OTT 독점 제공하며 티캐스트와의 협업을 확대한다.

온라인 동영상 서비스 웨이브는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '한쿡사람'을 1일부터 매주 금요일 E채널 본 방송 종료 직후 OTT 독점 공개한다고 밝혔다.

'한쿡사람'은 한국 거주 중인 외국인 출연자들이 회차마다 주제에 맞는 브이로그를 자유롭게 제작해 공개하는 케이로그(K-Log) 토크쇼다. 브이로그 외에도 토크 타임, 숏폼영상 배틀을 통해 한국인들도 미처 알지 못했던 한국의 매력, 알찬 정보를 풀어낸다.

유세윤, 장동민이 데뷔 17년만에 처음으로 공동 MC를 맡아 패널들의 예상치 못했던 공감 포인트까지 유쾌하게 이끌어낼 예정이다.

제작진 라인업도 화려하다. '무한도전' '나는 가수다' '놀러와' 등을 연출했던 이병혁 PD와 전세계 PD가 제작을 맡았고, '무한도전' '라디오스타' '무엇이든 물어보살'의 김태희 작가가 의기투합했다.

이날 방영될 1회에서는 한국인도 도전하기 힘든 강렬한 매운맛을 찾아 나서는 외국인 출연진들의 모습이 공개된다.

한편, 웨이브는 연말까지 다양한 장르의 오리지널 예능을 추가 공개할 계획이다. 서바이벌 리얼리티 생존 예능 '피의 게임', '문명'과 아이돌 예능 '타임아웃 더 보이즈', '탱키박스' 등이 공개를 앞두고 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr