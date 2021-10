현대차그룹, 전기차 충전소 '송도 현대프리미엄아울렛 E-pit' 개소

260㎾급 초고속 충전기 4기·100㎾급 급속 충전기 2기 설치



[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차그룹이 1일 현대프리미엄아울렛 송도점에서 전기차 초고속 충전소 'E-pit' 운영을 시작한다고 밝혔다.

송도 현대프리미엄아울렛 E-pit는 현대차그룹이 전기차 보급 활성화를 위해 시민들의 방문이 많은 현대백화점과 협업해 마련한 전기차 충전소다.

현대프리미엄아울렛 송도점 인근에 제 2경인고속도로와 서해안고속도로가 지나가 교통량이 하루 1만대 이상으로 추정되며 충전 수요 역시 높을 것으로 예상된다고 현대차그룹은 설명했다.

현대프리미엄아울렛 송도점 2번 게이트 인근 지상 주차장에 마련된 E-pit에는 260㎾급의 초고속 충전이 가능한 충전기 4기와 100㎾급 급속 충전기 2기가 설치돼 있다.

현대차그룹은 타사 전기차 이용 고객에게도 E-pit 충전소를 개방한다. 국내 충전표준인 DC콤보 타입1을 기본 충전방식으로 채택한 전기차는 제조사에 상관없이 모두 이용 가능하다.

이번 E-pit 개소를 기념해 현대차그룹은 코로나19에 지친 시민들의 일상을 충전한다는 의미의 행사도 이날 개최할 예정이다. 행사는 축하 공연, 전기차 시승 이벤트, 어린이 고객 대상 키즈 넥쏘전동차 체험으로 구성돼 있다.

현대차그룹 관계자는 "송도 현대프리미엄아울렛 E-pit는 다양한 고객들의 충전 경험을 한층 향상시킬 것"이라며 "전기차 시장 확대에 따라 고속도로 휴게소 뿐만 아니라 도심지 충전 인프라 또한 지속적으로 확장해 전기차 시장 리더십을 확보해 나갈 것" 이라고 말했다.

한편 현대차그룹은 지난 4월 전국 고속도로 휴게소 12곳에 E-pit 충전소를 설치해 총 72기 충전기를 운영하고 있으며, 7월부터는 을지로 센터원을 시작으로 본격적으로 도심 초고속 충전 인프라 구축에 들어갔다. 하반기 중, 접근성이 용이한 생활 반경 내 고객 편의성을 높이기 위해 한화 서울역사, 광명 오토랜드 등 도심지 네트워크를 지속 확장할 예정이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr