이준석 "심야 긴급 최고위, 곽상도 제명 논의 안 해"

제명 논의하려다 한 발 물러났을 가능성

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 30일 한밤에 긴급 최고위원회를 개최했다. 곽상도 의원 제명안이 논의된 것으로 알려졌지만, 이준석 대표는 대장동 TF 관련해 논의했다고 설명했다.

이 대표는 이날 최고위원회를 마친 뒤 "대장동 TF 관련 논의사항 있어서 긴급회의를 했는데, 모 최고위원께서 오해를 한 것 같다"라며 " 왜 그렇게 알려졌는지 알 수가 없다"고 밝혔다.

그는 "대장동 TF와 관련해 녹취록 관련 긴박하게 언론보도가 있다 보니 상황 점검을 위해 최고위도 내용 공유하는 게 중요하다 생각해 알고 있는 내용을 공유했다"면서 "특검을 관철하기 위한 국민의힘의 노력에 대한 의견을 나눴다"고 전했다.

당초 이 최고위와 관련해 당 안팎에서는 곽 의원 제명 문제가 다뤄졌다는 주장이 제기됐다. 이런 이유로 이 대표가 애초 곽 의원 제명안을 논의하려 했다 물러섰다는 분석도 나왔다.

앞서 이 대표는 한 라디오 인터뷰를 통해 곽 의원 제명과 관련해 ""당 대표로서는 제명까지 갈 수 있다는 의지를 밝히는 게 당연하다"면서도 "곽 의원과 의정 활동을 같이 오래 했던 우리 당 의원들을 설득하는 과정은 필요하다"고 언급한 바 있다.

하지만 최고위 이후 "여러 절차들을 검토하고 있다"면서도 "저도 윤리위 징계안 등을 검토하고 있는데 민주당이 윤리위에 징계안을 제출했다고 해서 딱히 그런 절차도 진행할 수 없는 상황이 돼 지금은 별다른 입장이 없다"고 언급했다.

