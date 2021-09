[아시아경제 구채은 기자] 국민의힘이 30일 밤 긴급 최고위원회를 열어 무소속 곽상도 의원의 제명안 논의에 들어갔다.

이준석 대표는 이날 밤 9시께 국회에서 최고위원회를 소집해 곽 의원의 국회의원직 제명안을 논의 중이다. 앞서 더불어민주당과 열린민주당 등 범여권 51명이 이날 곽 의원에 대한 징계안을 제출한 데 대한 대응 성격으로 보인다.

곽 의원은 화천대유에 입사한 아들이 퇴직금 50억 원을 받았다는 사실이 알려지자 국민의힘에서 탈당했다.

