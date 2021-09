이재명 측, '유동규 금품수수' 의혹에… "사실이면 관리자로서 책임"

합동수사본부 찬성… 특검엔 반대

[아시아경제 나예은 기자] 더불어민주당 대선 주자인 이재명 경기지사 측은 대장동 개발 사업과 관련한 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 금품 수수 의혹에 대해 사실이라면 관리자로서 책임을 가질 것이라고 밝혔다.

앞서 유 전 본부장은 이 지사가 성남시장에 당선된 지난 2010년부터 대장동 개발사업 시행을 맡은 특수목적법인(SPC) '성남의뜰'의 주주 구성과 수익금 배당을 설계했다는 의혹을 받고 있다.

이 지사 캠프 직능총괄본부장인 김병욱 의원은 30일 온라인 기자간담회에서 유 전 본부장 관련 의혹에 대한 이 지사의 책임을 묻는 취재진의 질문에 "법에 어긋난 행위가 있을 때는 이 지사가 관리자로서의 기본적 책임에 동의할 것"이라며 "가정을 전제로 답변하는 것은 어렵다"고 답했다.

이어 "더 이상의 답변은 어렵고, 수사 상황을 보고 입장 표명을 하지 않을까 싶다"고 말을 아꼈다.

다만 이 지사와 유 전 본부장의 관계에 대해서는 "유 전 본부장이 분당 리모델링 조합장을 맡았고 분당 도시재생 사업에 관심이 많아 토론회도 하고 능력을 인정받아 성남시에서 같이 일하게 된 것"이라고 설명했다.

이 지사 캠프 총괄 선거대책위원장인 우원식 의원은 '천화동인' 5호 소유자인 정영학 회계사가 검찰에 화천대유 대주주 김만배씨와 유 전 본부장의 녹취록을 제출한 것에 대해 "특별히 듣거나 파악한 내용은 없다"고 전했다.

우 의원은 "대장동 사업 자체를 사전에 확정했기 때문에 민간이익 배분 구조에 대해 알 수도 없었고, 알 필요도 없었다"고 덧붙였다.

이 지사 측은 이날(30일) "이낙연 후보가 제안한 검찰, 경찰, 국토부, 금감원 등 유관기관이 모여 즉각 신속하고 단호하게 합동수사본부를 구성해 수사해줄 것을 요청한다"면서도 "특검의 수사결과가 대선 전까지 나오지 않는다"며 특검 도입에는 반대 의사를 밝혔다.

아울러 이 지사 측은 대장동 의혹이 '국민의힘 게이트'라는 공세도 이어갔다. 우 의원은 "(곽상도 의원의 아들이) 50억원을 수수한 사실을 미리 알고 있던 이준석 대표는 왜 은폐했는지 밝혀야 한다"며 "(이 대표가) 곽 의원 자녀 외에 거액을 받은 3~4명에 대해서도 알고 있다고 했는데, 즉각 해명하라"고 촉구했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr