[아시아경제 김지희 기자] NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 12,900 전일대비 150 등락률 +1.18% 거래량 625,451 전일가 12,750 2021.09.30 15:30 장마감 관련기사 일동홀딩스, 계열사 일동바이오사이언스 지분 200억원 규모 매각'고객 목소리' 귀 기울이는 증권가NH투자증권 "2000억 유상증자, 검토 중…결정된 바 없어" close 은 운영자금 등 2000억원을 조달하기 위한 제3자배정 유상증자를 결정했다고 30일 공시했다. 주당 1만2800원으로 신주 1562만5000주가 보통주로 발행된다. 제3자배정 대상자는 농협금융지주다.

