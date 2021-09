서민 "文 정권, 숱한 이 죽음으로 몰아..100년은 좌파가 집권 못하게 하자"

서민, 고(故) 이재수 전 기무사령관 사연 전하며 현 정부 비판

"문재인 정권이 숱한 이 죽음으로 몰아..윤석열도 비난 피할 수 없어"

[아시아경제 박현주 기자] 서민 단국대 의대 교수가 검찰 수사 도중 사망한 고(故) 이재수 전 기무사령관 일화를 전하며 "정권교체를 하면 최소 백년은 좌파가 집권하지 못하게 하자. 그것만이 우리나라가 사는 길"이라고 주장했다.

서 교수는 30일 자신의 블로그에 '#문재인아 미안하다 고맙다', '#좌파집권을 끝장내줬으니'라는 해시태그를 달고 이 전 사령관의 동생과 통화한 사연을 소개했다.

그는 "국민들이 검사에게 바라는 역할을 잘 수행해서 일약 대선후보까지 오른 윤석열이지만 그에게도 아쉬운 대목이 있을 터"라며 "그 중 하나가 이 전 사령관에 대한 무리한 수사였다. 이 사령관은 기무사를 시켜 세월호 유족들을 사찰했다는 혐의로 조사받았다"고 설명했다.

그러면서 그는 이 전 사령관의 죽음과 관련, 정부와 당시 중앙지검장이던 윤석열 국민의힘 대선 예비후보가 책임을 피하기 어렵다는 취지로 말했다.

서 교수는 "세월호 사건은 육해공에서 20만이 넘는 인원이 동원된 대규모 참사, 여기에 기무사가 출동해 현장 상황을 파악하는 것은 지극히 당연한 일이다. 그런데도 검찰은 이 사령관은 물론 주위 사람들까지 탈탈 털었다"며 "지난 1월, 특수단은 기무사가 유가족을 미행하고 도·감청과 해킹을 벌인 적이 없다는 조사결과를 발표했으니, 정권의 사주를 받은 검찰의 무리한 수사가 참군인을 죽음으로 몰고 간 것"이라고 비판했다.

이어 "숱한 이를 죽음으로 몬 문 정권이 이번 사건의 주범이지만 당시 중앙지검장이던 윤석열 후보도 과잉수사란 비난은 피할 수 없을 터, 그에 대한 유족들의 시선이 곱지 않은 건 당연하다"고 했다.

당시 검찰이 이 전 사령관에게 수갑을 채워 포토 라인에 세운 사실에 대해선 "이 사령관은 '수갑 찬 모습이 생중계되면서 한순간에 죄인이 돼 버렸다'고 억울해했다"며 "그로부터 나흘이 지난 2018년 12월 3일, 그는 지인의 오피스텔에서 몸을 던짐으로써 영욕의 삶을 마감한다. '모든 것은 내가 안고 간다. 모두에게 관대한 처분을 바란다'는 유서를 남긴 채"라고 안타까워했다.

또 서 교수는 정치권을 직격했다. 그는 "김대업과 광우뻥에서 보듯, 한국 좌파의 역사는 거짓과 선동으로 점철된 한편의 사기극이었다. 그런 그들이 대선을 맞아 정직하게 정책대결이나 할 것이라고 기대하진 않는다"며 "하지만 '쥴리'라는 잔인한 시나리오를 만들어내고, 가짜수첩을 만들어 고인의 명예까지 훼손하는 저들에게 인간이란 호칭은 사치로 여겨진다"고 날을 세웠다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr