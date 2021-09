美어펌 "예금계좌서 가상화폐 매매 서비스 도입"

[아시아경제 조유진 기자] 미국 나스닥에 상장된 핀테크 기업 어펌이 예금계좌를 통해 가상화폐를 직접 사고팔 수 있는 서비스를 도입한다고 미 경제매체 CNBC가 29일(현지시간) 보도했다.

맥스 레브친 어펌 최고경영자(CEO)는 투자자 설명회에서 "고객이 어펌 예금 계좌를 통해 가상화폐 소유권을 원활하게 사고팔 수 있도록 하겠다"며 이 같이 밝혔다.

가상화폐 매매 서비스 관련 구체적인 출시 일정을 공개하지 않았으나 조만간 관련 기능 개발을 완료하겠다고 말했다.

페이팔 공동 창업자 레브친이 설립한 어펌은 신용카드와 유사한 기능인 '선구매 후결제'(BNPL) 서비스로 주목을 받는 핀테크 기업으로, 지난 1월 나스닥에 상장됐다.

CNBC 방송은 "온라인 대부업체, 모바일 투자 앱, 가상화폐 거래소 등이 젊은 소비자를 잡기 위해 노력하는 가운데 어펌이 비트코인 서비스 대열에 합류한 최신 핀테크 기업이 됐다"고 전했다.

앞서 미 최대 가상화폐 거래소인 코인베이스는 미 직장인들이 자신의 은행계좌에 있는 급여를 코인베이스로 바로 예치할 수 있는 서비스를 출시한다고 밝혔다.

이를 통해 사용자들은 코인베이스에서 달러로 자금을 보유할 수도 있고 수수료 없이 바로 비트코인과 같은 가상화폐로 바꾸는 것도 가능하다.

