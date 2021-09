현대카드, 이마트와 '정'든 된장라면 출시

[아시아경제 기하영 기자]현대카드와 이마트는 양사가 공동으로 개발한 '정'든 된장라면을 30일 공개했다.

'정'든 된장라면은 현대카드 정태영 부회장과 신세계그룹 정용진 부회장의 만남에서 탄생한 라면이다. 업무 협의를 위해 만난 자리에서 정태영 현대카드 부회장이 자신의 레시피로 만든 된장라면을 소개했고, 이를 맛 본 정용진 신세계그룹 부회장이 호응해 제품화가 진행됐다. 이후 현대카드와 이마트 실무진들은 이 라면을 집에서도 간단히 조리해 먹을 수 있는 밀키트 형태로 재탄생시켰다.

'정'든 된장라면은 우리 음식에서 빠질 수 없는 핵심 재료이지만 상대적으로 라면에서는 제한적으로만 활용되던 된장을 주 재료로, 품질 좋은 소고기와 표고버섯, 알배추, 반숙 달걀 등을 면과 함께 즐길 수 있도록 구성됐다.

가격은 1만2800원(2인분)이며, 전국 이마트 매장 및 이마트몰, SSG닷컴에서 구매가 가능하다. 10월 한달 동안은 현대카드로 결제 시 30% 할인된 가격인 8960원에 판매할 계획이다.

