한국은행, 청소년 경제 알기 UCC 공모전 개최

[아시아경제 장세희 기자]한국은행이 청소년 경제 알기 UCC(사용자 제작 콘텐츠) 공모전을 개최한다.

한은은 30일 전국 24세 이하 중·고등학생, 대학(원)생 및 동일 연령대 청소년을 대상으로 이 공모전을 개최한다고 밝혔다. 접수 기간은 오는 10월 18일부터 11월 22일까지다.

이번 공모전은 ▲한국의 통화정책 ▲한국의 금융시장 ▲알기 쉬운 경제지표 해설 ▲경제금융용어 700선 ▲알기 쉬운 경제 이야기 등을 참고해 카드뉴스, 컷툰, 동영상 등 소셜미디어 콘텐츠로 활용할 수 있는 UCC를 제작하면 된다.

한은은 주제와의 연관성, 독창성, 완성도 등을 중심으로 심사해 12월 초 한은 홈페이지를 통해 당선작을 발표할 예정이다. 최우수상 1편에는 한국은행 총재 표창장 및 상금 300만원, 우수상 3편에는 상금 150만원, 장려상 4편에는 상금 100만원을 각각 수여할 예정이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr