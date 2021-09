원스토어, 원슈타인과 콜라보…'ㅇㅅㅌㅇ' 캠페인

[아시아경제 강나훔 기자] 원스토어는 가수 원슈타인과 함께 MZ세대를 위한 응원의 메시지를 담은 콜라보레이션 음원 ‘원스토-호’를 공개하고 'ㅇㅅㅌㅇ 초성 캠페인'을 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 지난 5월 공개된 유튜브 채널 ‘워크맨’의 원스토어 편에 달린 댓글에서 시작됐다. 당시 원스토어와 자음 초성이 동일한 원슈타인이 언급되면서 자연스럽게 모델 섭외로 이어졌다.

MZ세대와 적극적으로 소통하고자 지난 4월부터 자체 캐릭터를 개발해온 원스토어는 캐릭터와 원슈타인의 콜라보레이션을 추진하고 글로벌 비트음원 유통 플랫폼인 비트썸원을 통해 음원 ‘원스토-호’와 뮤직비디오를 제작했다.

원슈타인은 앱으로 시작해 앱으로 끝나는 하루를 살고 있는 MZ세대에게 전하는 응원의 메시지와 원스토어에서 누릴 수 있는 다양한 혜택을 리듬감 넘치는 가사에 담아냈다.

원스토어는 콜라보레이션 음원과 뮤직비디오 내용을 바탕으로 ‘초성 퀴즈 이벤트’도 진행한다. 정답자 중 추첨을 통해 원슈타인 사인 티셔츠, 이태리 천연 가죽 수제 카드슬리브와 광목파우치, 원스토어 1만 포인트 카드, 캐릭터 스티커, 틴케이스 등 다양한 굿즈 패키지와 경품을 지급할 예정이다.

원스토어 관계자는 "원스토어 공식 유튜브와 페이스북 등의 채널을 통해서도 다양한 콘텐츠를 게시하며 MZ세대와 지속적으로 소통을 이어갈 예정"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr