요기요, 소상공인 위한 '리뷰 관리 노하우' 온라인 실시간 강의

요기요를 운영하는 딜리버리히어로(DH) 코리아는 가맹 외식업주를 대상으로 리뷰 관리 실전 노하우를 전하는 요기요클래스 온라인 강의를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 요기요클래스는 리뷰 관리 비법과 현장에서 쉽게 적용할 수 있는 실전 노하우 위주로 구성했다. 배달앱 리뷰 시스템 이해도를 돕는 것은 물론 실제 경험담과 사례별 리뷰 대응 방법 등을 다룰 예정이다.

요기요 직원이 직접 요기요 리뷰 시스템을 소개해주고, '진구네간장게장'의 강진구 대표가 실전 경험을 공유할 계획이다. 질문을 사전 접수 받아 외식업 현장의 고민을 함께 나누고 해결해나가는 상담도 진행된다.

리뷰 관리 노하우 강의는 30일 오후 3시부터 유튜브 '요기요사장님' 채널을 통해 실시간으로 공개되며 소상공인 누구나 무료로 시청 가능하다. 요기요사장님포털과 유튜브 채널을 통해 다시보기도 지원할 계획이다.

박채연 DH코리아 마케팅본부장은 "리뷰는 레스토랑 매출 상승을 견인해줄 수 있는 주요 요인인 만큼 유용한 강의가 될 수 있길 바란다"면서 "앞으로도 파트너의 매출 증진은 물론 더 나아가 건전한 배달앱 문화를 만들어나가도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

