서울시, 4개분야 29개 과제 '어르신복지종합계획'…2025년까지 1조 4433억 투입

일하는 노년 위한 공공·민간일자리 10만 개 발굴, 투출기관 ‘시니어 인턴제’도 시작

치매전용 데이케어센터 18개→26개 확대, 4개 권역별 학대예방 ‘노인보호전문기관’

경로당 무료 와이파이 750개소로 확대하고, 어르신우선주차공간·시니어파크 신설

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 ‘노인의 날’을 앞두고 65세 이상 인구가 전체인구의 20%를 넘는 ‘초고령사회’에 대비하기 위한 1조 4000억원 이상으로 투입하는 '어르신 복지 종합계획' 추진한다.

30일 서울시에 따르면 7월 기준 서울시내 65세 이상 어르신 인구는 157만 3000명으로 서울시 전체 인구의 16.5%를 차지한다. 2025년에는 186만 2000 명으로 19.9%에 달해 초고령사회에 진입할 전망이다. 서울시는 1조 4433억원을 투입해서 4개 분야 29개 과제로 추진한다는 계획이다. 일자리 창출로 안정적 노후생활, 안전하고 건강한 통합 돌봄 체계, 활기찬 여가문화 및 사회참여, 고령친화형 환경개선 등이 골자다.

우선 서울시는 원하는 누구나 일하며 노년을 보낼 수 있도록 공공·민간 일자리를 연계하는 최초의 어르신 전담 ‘서울시 어르신일자리지원센터’를 설립하고 투자출연기관 ‘시니어 인턴제’도 시작한다. 노인 10명 중 1명이 앓고 있는 치매와 관련한 ‘치매전용 데이케어센터’를 18개소에서 2025년 26개소로 확대하고, 노인학대 예방을 위한 ‘노인보호전문기관’은 4개 권역별 체계를 갖춘다.

어르신들의 여가생활과 사회참여 활성화를 위한 복합공간인 ‘서울시 어르신 플라자’도 2025년 건립한다. 스마트폰, 키오스크 등 생활 속 디지털 기기 이용이 보편화된 가운데 어르신의 디지털 접근성을 높이기 위해 현재 138개 경로당에 설치된 무료 와이파이를 2025년까지 750개소로 확대한다.

서울시는 우선 고령자 친화적인 환경을 만드는 데도 주력할 계획이다. 어르신 수요가 높은 공공 요양시설을 2025년까지 7개소를 추가 확충하고, 장애인·여성 우선 주차공간 같은 ‘어르신 우선 주차공간’을 공공시설에 신설한다. 자투리 공간 등을 활용해 ‘시니어파크’도 새롭게 조성한다. 계단 오르기 같이 신체기능이 쇠약한 어르신에게 맞는 전용 기구를 갖춘 공간으로 2025년 전 자치구에 설치한다는 계획이다. 특히 상시 돌봄이 필요한 고령만성질환자 등 어르신을 위한 돌봄서비스를 데이케어센터를 확대하는 한편 노인학대 예방을 위한 ‘노인보호전문기관’을 4개 권역별 지원체계로 마련한다.

연령대가 높아질수록 복지관, 경로당 등 공공여가시설 프로그램에 대한 선호도가 높아지는 점을 고려해 어르신들이 거주지 인근에서 충분한 여가활동을 누릴 수 있도록 여가문화 인프라를 확충한다. ‘서울시 어르신플라자’를 건립하고 경로당 무료 와이파이 설치를 확대한다.

또한 고령자 친화적인 환경을 만들기 위해 어르신들의 수요가 높은 공립요양시설을 지속 확충하는 한편 어르신의 특성을 고려해 공공시설엔 ‘어르신 우선 주차공간’을, 자투리 공간엔 어르신의 신체 특성을 고려한 ‘시니어파크’를 각각 새롭게 조성하고, 스쿨존 같은 ‘어르신 보호구역’을 확대한다.

서울시는 현재 33개소인 서울시내 공립 요양시설을 2025년까지 40개소로 확대한다. 올해 말에는 마포 실버케어센터가 2022년에는 강동실버케어센터가 각각 준공을 앞두고 있다. 또한 향후 대규모 개발예정지 공공기여, 생활SOC 복합화사업 등을 통해 요양시설을 추가로 확보해나갈 계획이다.

한편 오세훈 시장은 이날 마포구 케이터틀(옛 거구장)에서 대한노인회 서울시연합회 주관으로 열리는 노인의 날 기념식에 참석해 모범어르신 등 유공자에게 표창을 수여한다. 기념식에서는 지역 내 어르신들을 위해 봉사와 나눔을 실천한 모범어르신 24명, 어르신 복지 기여자 21명, 장사문화 발전 기여자 1명 등 총 45명이 수상한다.

김연주 서울시 어르신복지과장은 "서울시는 초고령사회 진입 도래, 코로나19 장기화 등 급변하는 복지환경에 대응하기 위한 어르신복지종합계획을 차질 없이 추진해나가겠다"면서 "어르신의 일상생활과 삶의 전반적 영역에서 어르신들의 삶의 만족도를 높이고 불편함을 덜 수 있도록 일자리, 건강, 사회참여, 안전 등 모든 분야에서 지속적인 관심과 정책적 배려를 아끼지 않겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr