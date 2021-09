[아시아경제 임혜선 기자] 우유가격 도미노 인상이 현실화됐다.

29일 식품업계에 따르면 동원F&B는 다음 달 6일부터 우유 제품 가격을 평균 6% 올린다. ‘대니쉬 더(THE) 건강한 우유 900㎖(2입) 가격은 4480원에서 4780원으로 6.7% 인상된다.

매일유업은 다음 달 7일부터 우유 가격을 4~5%까지 올릴 예정이다.

앞서 서울우유는 다음 달 1일부터 우유 제품 가격을 평균 5.4% 인상한다고 밝혔다. 서울우유의 가격 인상은 2018년 이후 3년 만이다.

