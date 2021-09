▲조현숙씨 별세. 고건(전 국무총리)씨 부인상, 고진(한국모바일산업연합회 회장)·고휘·고위씨 모친상, 성정윤·지양희씨 시모상, 고동주·고동훈·고서희씨 조모상=29일, 서울대병원 장례식장 1호실, 발인 10월1일 오전 10시, 장지 남양주 선영 ☎ 02-2072-2091~2

