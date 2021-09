김 의장 이번에 전국광역의회 협의회장 선거에 나서 결선 투표까지 가서 결국 회장 선출

단독[아시아경제 박종일 기자] 김인호 서울시의회 의장이 29일 강원도 원주 오크밸리리조트에서 열린 전국 광역의회 협의회장에 선출됐다.

김 의장은 이날 결선까지 가는 투표 결과 전국광역의회 협의회장에 뽑혔다.

김 의장은 지난 해도 도전했으나 연장자 위주 원칙에 따라 실패, 감사에 선출됐다.

그러나 김 의장은 이번에도 전국광역의회 협의회장 선거에 나서 결선 투표까지 가서 결국 의장에 선출됐다.

이처럼 김 회장은 서울시의회 의장에도 재도전만에 불리한 전망에도 불구하고 성공을 이룬 것에서 볼 때 김 의장의 불굴의 도전 정신과 추진력은 높은 평가를 받게 됐다.

