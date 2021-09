광주신세계, 친환경 소재 '플릭스 자켓' 인기

[아시아경제 아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주신세계는 친환경 소재로 만든 플리스 자켓이 인기를 끌고 있다고 29일 밝혔다.

먼저 신관 지하1층 파타고니아에서 100% 리사이클 폴리 에스터 하이-파일 플리스 소재로 만든 ‘파일 플리스 컬렉션’을 선보이고 있다.

페트병을 재활용한 원단을 사용할 뿐만 아니라 수명이 다한 파타고니아의 제품을 재 탄생시켜 만든 제품으로 부드러운 촉감과 내구성을 강화했다.

노스페이스는 페트병 리사이클링 소재를 적용한 ‘K-에코 플리스 컬렉션’을 출시했다. 대표제품인 ‘플레이 그린 플리스 재킷’은 세미 루즈 핏의 실루엣에 앞여밈 부분의 투 웨이(2way) 지퍼 적용을 통해 원하는 스타일로 연출이 가능한 제품이다.

K2에서는 글로벌 자연보전 기관인 WWF(세계자연기금)와 콜라보레이션 한 ‘WWF 비숑 플레어 자켓’을 내놓으면서 지속가능한 패션을 구현했다.

이 밖에도 블랙야크, 네파, 코오롱스포츠 등 여러 브랜드에서 버려지는 플라스틱을 활용하여 친환경에 동참하는 ‘착한 플리스’ 대열에 합류했다.

광주신세계 아웃도어 관계자는 “플리스는 소재 특성상 가볍고 따뜻해 가을 겨울의 필수 아이템으로 자리 매김하고 있으며 환경오염에 대한 경각심이 높아짐에 따라 환경과 지속가능성에 중점을 둔 제품들이 주목을 받고 있다” 며 “특히 주 소비층으로 부상한 MZ 세대를 중심으로 환경을 고려하는 ‘가치소비’ 트렌드가 확산되면서 친환경 의류에 대한 수요는 더욱 증가하는 분위기다” 고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr