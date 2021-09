[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 마재윤 전남소방본부장이 한국석유공사 곡성지사를 찾아 ‘위험물 저장 취급시설 안전관리’에 나섰다.

29일 전남소방본부에 따르면 위험물시설은 특성상 화재 등 사고 발생 시 폭발적인 연소 확대로 경제적 손실은 물론 인명피해와 환경오염 등 많은 피해를 가져올 수 있다.

마 본부장은 이날 ▲제조소등의 안전관리자의 근무 실태 ▲제조소등 위험물 저장·취급 실태 ▲위험물 시설에서 사고발생 시 위기대응체계 구축 등을 중점 점검했다.

또 현장 점검에서 한국석유공사 관계자와 대상물 현황·화재취약 요인을 확인하고 코로나 관련 방역 상황도 살폈다.

마 본부장은 “위험물 저장·취급 시설은 작은 부주의도 큰 재난으로 발전할 수 있다”면서 “시설이 안전한 여건 속에서 운영될 수 있도록 빈틈없는 예방 활동에 최선을 다해 달라”고 말했다.

