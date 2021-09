CJ올리브영·KOTRA, 화장품 수출 활성화 업무협약 체결

K-뷰티가 견인하는 해외 역직구 활성화 위한 협력

"국내 화장품 중소기업 해외 수출길 열린다"

[아시아경제 김유리 기자] CJ올리브영은 코트라(KOTRA)와 국내 유망 중소·중견기업의 화장품 수출 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

양사는 이날 서울 서초구 KOTRA 인베스트코리아플라자(IKP)에서 업무협약 체결식을 가졌다. 이날 체결식은 정윤규 CJ올리브영 경영지원담당(상무)과 김상묵 KOTRA 혁신성장본부장이 참석한 가운데 진행됐다.

2016년 이후 전체 역직구 시장에서 화장품이 차지하는 비중은 30%가 넘는다. 올리브영과 KOTRA는 해외 역직구 시장을 견인하고 있는 상품이 화장품이라는 점에 착안, 유망 중소기업의 해외 수출 활성화를 위해 뜻을 모았다. 올리브영의 중소기업 인큐베이팅 경험과 KOTRA의 글로벌 네트워크를 활용해 한국 화장품의 우수성을 해외에 보다 적극적으로 알린다는 계획이다.

이번 업무협약을 통한 양사 협력 사업은 케이박스(K-Box) 구독 서비스와 올리브영 글로벌몰에서의 K-뷰티 특별 판촉전 두 가지다. 케이박스 구독 서비스는 K-뷰티 신진 브랜드 상품들로 구성한 체험 박스를 뷰티 관련 해외 핵심 바이어들에게 정기 배송하는 사업이다. 상품을 알릴 기회가 부족해 판로 개척에 어려움을 겪는 국내 중소기업에 홍보 기회를 제공하고 바이어와의 비대면 미팅을 주선해 수출 활로를 모색한다는 취지다.

올리브영은 그간 K뷰티 주역을 육성해온 역량을 바탕으로 글로벌몰에 입점된 브랜드 중 50여개를 엄선해 '케이박스'를 구성할 계획이다. 국가별 선호하는 K뷰티 트렌드에 따라 상품 구성을 차별화해 오는 12월까지 세 차례에 걸쳐 북미와 유럽, 아시아 지역의 총 30여개 바이어사에 발송한다.

매년 하반기에 열리는 코리아세일페스타와 연계해 11월 한달간 올리브영 글로벌몰에서의 'K뷰티 특별 판촉전'도 진행한다.

올리브영 글로벌몰은 해외 150여개국을 대상으로 운영 중인 대표적인 화장품 '역(逆)직구' 플랫폼이다. 2019년 출시 후 2년 만에 K-뷰티 대표 플랫폼으로 자리매김했다. 매출의 80% 이상이 세계 화장품 시장 규모 1위인 미국을 포함한 북미 지역에 집중돼있다.

