송대수 전 여수세계박람회재단 이사장이 전남도 정무수석보좌관(전문임기제)에 임명됐다.

29일 도에 따르면 신임 송 정무수석보좌관은 전남대 토목공학과를 졸업한 후, 중앙대 국제경영대학원과 미국 펜실베니아대학교 와튼스쿨을 수료했으며, 전남대 대학원 산업공학과 해양토목 석사과정을 마쳤다.

제 7·8·9대 전남도의회 의원, 더불어민주당 전남도당 상임부위원장과 중앙당정책위 부위원장 등을 역임했다.

특히 여수청년회의소 회장, 여수시의회 광양만권발전연구원 상임이사, 광양만권경제자유구역청 조합회의 의장 등 전남 동부권에서 활발하게 활동하는 등 다양한 정무활동과 창의적 시각을 겸비하고 있다.

앞으로 중앙정부와 국회, 지방정부 간 가교 역할을 하고, 도의회, 시군, 기관·단체와 소통·협력하면서 도정에 대한 정책 제안과 정무적 보좌역할을 맡게 된다.

