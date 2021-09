교육네트워크시선, '찐!찐!찐! 전문가에게 배우는 공부법' 강연 연다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 사단법인 교육네트워크시선은 10월 12일 지역 학부모와 청소년들을 위한 '찐!찐!찐! 전문가에게 배우는 공부법'이라는 주제로 진해에 있는 미네르바 아카데미에서 강연한다고 29일 밝혔다.

이번 강연회는 변화는 입시제도에 학부모들의 자녀 진로·진학에 대한 정보를 공유하기 위해 마련됐다.

주 강사로는 인문학 분야 베스트셀러 작가인 안상헌 작가가 '문해력이 답이라'라는 주제로 진로코칭 전문가인 하주은 작가가 '엄마만 모르는 진로비밀', 강샤론 기자가 '맛있는 글쓰기 체험'이라는 주제로 강연할 예정이다.

참가비는 무료이며 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 예방을 위해 대면과 비대면으로 동시 진행된다.

참가 신청은 사단법인교육네트워크시선 대표 번호로 하면 된다.

하 작가는 "현장에서 경험한 꼭 필요한 진학 준비에 대한 정보를 함께 나눌 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

안 작가는 "이번 강연을 통해 자녀들의 문해력과 글쓰기의 노하우를 공유하는 기회가 될 것"이라며 "지역 학부모들의 많은 관심을 부탁한다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr