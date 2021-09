中 헝다 2대주주 '화인부동산', 홍콩서 주가 폭등 직후 거래 정지 (상보)

[아시아경제 김수환 기자] 중국 2위 부동산 업체 헝다(恒大·에버그란데)그룹의 2대 주주인 화인부동산(차이니즈 에스테이트)이 홍콩 증시에서 폭등한 직후 거래가 정지됐다.

29일 블룸버그 통신은 화인부동산 주가가 이날 홍콩 증시에서 전거래일대비 33% 폭등한 2.90홍콩달러에 거래된 직후 거래가 정지됐다고 보도했다.

매체는 거래 정지 이유가 공개되지 않았다고 보도했다.

앞서 채무불이행(디폴트) 위기에 몰린 헝다그룹은 이날 오전 자회사 보유 중국 성징은행 지분 19.93%를 매각하기로 했다고 밝혔다. 이번 매각 절차가 완료된다면 헝다는 약 1조8000억원의 자금을 확보할 수 있게 될 전망이다.

이번 조치는 부도 위기에 내몰린 헝다그룹이 비핵심 자산을 매각하면서 유동성을 마련하기 위한 것으로 풀이된다. 이와 동시에 중국 정부 차원의 헝다그룹 구조조정이 시작됐다는 해석도 나온다.

현재 헝다그룹의 부채는 3020억달러(약 358조원)에 달한다.

