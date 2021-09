종근당고촌재단, 제16회 고촌상 시상식…파키스탄 '도파시재단' 수상

"파키스탄 내 결핵환자의 치료 공백 줄이기 위해 노력"

[아시아경제 김지희 기자] 제16회 고촌상 수상자로 파키스탄의 사회봉사 비영리단체인 ‘도파시재단(Dopasi Foundation)’이 선정됐다.

종근당고촌재단은 지난 28일 제16회 고촌상 시상식을 개최했다고 29일 밝혔다. 코로나19 확산 방지를 위해 온라인으로 진행된 올해 시상식에서 도파시재단이 고촌상을 수상했다.

도파시재단은 파키스탄 최초로 결핵 종식을 위한 교섭단체와 결핵관련 특별조직을 구성하는 데 주도적인 역할을 했다. 또 결핵에 취약한 광부들의 치료를 지원하고 인공지능이 장착된 휴대용 엑스레이를 사용해 결핵을 조기 진단하는 등 코로나19 확산 중에도 파키스탄 내 결핵환자들의 치료 공백을 줄이기 위해 노력한 공로를 인정받았다.

김두현 이사장은 “코로나19 바이러스는 결핵환자들에게 의료 서비스를 제공하는 데 많은 어려움을 초래했다”며 “어려운 상황에서도 다양한 방법으로 결핵환자를 위해 헌신한 단체에 올해의 고촌상을 수여하게 됐다”고 말했다.

고촌상은 종근당 창업주인 고(故) 고촌 이종근 회장이 1973년 설립한 종근당고촌재단과 유엔연구사업소(UNOPS) 산하 결핵퇴치 국제협력사업단이 2005년 공동 제정했다. 세계 결핵 및 에이즈 퇴치에 기여한 개인이나 단체를 후원하기 위한 취지다. 매년 전문가로 구성된 선정위원회 심사를 통해 수상자를 선정하고 상금 포함 총 10만 달러를 지원하고 있다.

