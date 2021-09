내달 예비군 원격교육… 2시간 차감

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]내달 예비군 소집훈련 대상자에 한해 원격교육이 실시된다. 코로나19 사태로 올해 예비군 훈련이 취소되면서 대체교육을 실시하는 것이다.

29일 국방부는 원격교육은 내달 8일부터 예비군 연차별 그룹으로 나눠 진행할 예정이며 희망자는 본인 연차에 해당하는 수강기간 내에 예비군 원격교육누리집(www.yebigun.or.kr)에 접속해 4개 과목(전체 2시간 분량)을 들으면 된다고 밝혔다. 강의는 예비군 복무·응급처치·핵 및 화생방 방호·각 군 소개 등으로 구성됐고, 실습 영상도 포함됐다.

수강 기간은 5·6년차 및 7·8년차 이월보충훈련 예비군은 10월 8∼28일, 3·4년차는 10월 29∼11월 18일, 1·2년차는 11월 19∼12월 9일이다. 원격교육 이수자는 내년에 받아야 하는 소집훈련 시간에서 2시간이 차감된다. 지난해에도 원격교육을 이수한 예비군은 2시간이 내년 추가 차감된다.

예비군 소집훈련은 코로나19로 지난해부터 실시되지 않고 있으며, 국방부는 내년도 시행 방안은 코로나19 상황과 정부 방역지침 등을 고려해 내년 1월께 발표할 예정이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr