현대캐피탈 "경형 SUV '캐스퍼' 온라인으로 구입하세요"

캐스퍼 등록대행 수수료도 지원

[아시아경제 기하영 기자]현대캐피탈이 현대자동차의 경형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 '캐스퍼' 출시를 맞아 다양한 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.

먼저 고객의 상황에 따라 다양한 신차 할부 프로그램을 선택할 수 있다. 할부 기간을 최대 120개월까지 설정할 수 있으며, 할부 원금을 최대 77%까지 유예해 고객 부담을 줄였다.

표준형 할부의 경우 60개월을 기준으로 4.5%의 금리가 적용된다. 만약 고객이 새롭게 출시한 캐스퍼 전용카드를 포함한 현대카드로 차량가의 1% 이상 결제할 경우 60개월까지는 2.7%, 24개월까지는 2.0%의 금리 할인 혜택도 받을 수 있다.

현대캐피탈은 자동차 교체 주기가 짧거나 월 납입금에 부담을 가지는 고객을 위해 유예형 할부 상품도 마련했다. 유예형 할부는 계약 기간에 따라 36개월 64%, 24개월 70%, 12개월의 경우 최대 77%까지 할부 원금 유예가 가능해 고객의 자금 상황에 따라 자유롭게 설정 가능하다. 또 현대차를 재구매할 계획이 있는 고객의 경우 3년 기준 최대 64%의 중고차 가격보장서비스를 받을 수 있어 잔여 유예금 상환의 부담도 덜 수 있다.

현대캐피탈은 현대차에서 최초로 진행하는 온라인 판매를 기념해 캐스퍼를 구입하는 고객을 대상으로 등록대행 수수료도 지원해준다.

