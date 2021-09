文대통령 "코로나 위기극복, 임기 마지막까지 소명 다할 것"

국무회의 주재, "대전환 토대 구축이 시대적 소명"…"단계적 일상회복 시간 마냥 늦출 수 없어"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 28일 "소상공인과 자영업자들의 피해가 누적되면서 더는 버틸 여력이 없어지는 상황에서 단계적 일상회복의 시간을 마냥 늦출 수는 없다"고 강조했다.

문 대통령은 이날 오전 청와대에서 국무회의를 주재하고 "코로나 장기화로 어려움이 날로 더해지고 있는 소상공인·자영업자 등 대면 서비스업에 종사하시는 분들께 거듭 위로의 말씀을 드린다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 코로나19 대처와 고용 회복 등 경제적인 대응에 성과를 보이고 있다고 말하면서도 경제에 온기가 퍼지지 못하고 있는 상황이라고 전했다.

문 대통령은 "10월8일부터 시행되는 손실보상법에 따라 지원 대상과 범위 등을 세심하게 마련해 신속히 지원하도록 하겠다"고 다짐했다.

아울러 문 대통령은 "정부는 모든 역량을 집중하여 코로나 확산세를 조기에 차단하면서 우리의 방역·의료체계 안에서 상황을 관리해 내고, 백신접종 속도를 가속화하여 접종률을 더욱 높여야 할 것이다. 그것이 일상회복의 길로 다가가는 길"이라고 설명했다.

문 대통령은 또 "정부는 국가의 명운을 걸고 우리 정부 임기 동안 대전환의 토대를 확실히 구축하는 것을 시대적 소명으로 삼겠다"며 "임기 마지막까지 역할을 다하는 것을 우리 정부의 피할 수 없는 운명으로 여기고 막중한 책임감으로 국정에 임하겠다"고 다짐했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr