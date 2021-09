에이스침대, 제니 '좋은 잠' 캠페인 영상…유튜브 1000만 뷰

[아시아경제 김종화 기자] 에이스침대는 '좋은 잠' 캠페인 시즌2 광고가 최단 기간에 유튜브 영상 조회수 1000만 뷰를 기록하며 성공적인 캠페인 활동을 이어가고 있다고 밝혔다.

에이스침대는 지난 8월 블랙핑크 제니를 좋은 잠 캠페인 시즌 2의 새로운 모델로 선정하고, '쌓고 편', '쌓지 말고 편' 두 가지 시리즈의 광고 영상을 공개했다. 공개 이후 한달 만에 유튜브에 올라간 두 편의 광고 영상 조회수가 1000만 뷰를 돌파했는데,이는 역대 에이스침대 캠페인 광고 영상 중 최단 기간에 조회수 1000만 뷰를 넘긴 기록이다. 특히 '쌓지 말고 편'은 지난 1일 공개한 뒤 아직 한 달도 되지 않았다.

에이스침대의 좋은 잠 캠페인은 올해 4년째 전개하고 있는 캠페인으로, 좋은 잠을 자고 일어난 후 변화한 좋은 나의 모습을 보여주며, 소비자들에게 좋은 잠의 중요성과 가치를 전달해왔다. 이번 캠페인 광고에서는 제니의 다채로운 매력을 담은 일상 속 모습에 좋은 잠의 가치를 녹여 전하고 있다.

쌓고 편은 모델 제니가 독서, 강아지와 눈맞춤 하는 모습 등을 통해 사랑, 교양, 실력 등 우리 일상을 더욱 활력 넘치게 만드는 가치를 쌓을 뿐 만 아니라 좋은 잠이 주는 가치가 최우선이라는 점을 보여준다. 쌓지 말고 편은 반대로 먼지, 빨래, 외로움과 같이 일상 속 쌓지 말아야 할 것들에 대해 소개하며, 좋은 잠이 주는 가치를 지속적으로 강조한다.

에이스침대 관계자는 "영상 공개 한 달 만에 조회수 1000만 뷰 돌파는 역대 자사 캠페인 광고 중 최단 기간 내에 세운 기록이라 더욱 의미가 크다"면서 "새로운 모델 제니와 함께한 이번 캠페인 영상을 통해 에이스침대가 지속적으로 이야기해 온 좋은 잠의 누적 효과라는 메시지가 소비자들에게 잘 전달되길 바란다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr