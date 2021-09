위니아딤채, 스페셜 와인룸 탑재한 '딤채' 신제품 선봬

다양한 종류 와인보관 가능한 '보르도 스페셜' 룸 반영 김치냉장고

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,745 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,870 2021.09.28 08:18 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 롯데하이마트와 김치냉장고 '딤채' 기획전위니아딤채, 홈페이지 리뉴얼 완료…"고객 체험형 컨텐츠 강화""김장철 아니어도 김치냉장고 산다" 상반기 흑자 전환한 위니아딤채 close 는 김치냉장고 '딤채'의 ±0.1℃ 초정밀 정온기술과 최신 숙성기능 등을 적용해 다양한 종류의 와인을 최적 상태로 보관할 수 있는 '딤채 보르도 스페셜' 신제품을 출시했다고 28일 밝혔다.

딤채 보르도 스페셜에는 4도어 5룸으로 식품별 최적 온도와 습도를 구현하고 냄새섞임을 방지해 식재료 본연의 맛과 향을 오래도록 신선하게 유지시켜 주는 위니아딤채의 '펜타' 독립냉각 시스템을 적용했다. 또 와인 보관에 특화된 보르도 스페셜룸에서는 레드 와인, 화이트 와인, 스파클링 와인 등 와인별 맞춤 저장 온도도 지원한다.

우측 상실에 위치한 딤채 보르도 스페셜룸에는 와인보관에 적합한 최적온도를 제어하는 스마트 컨트롤을 적용했다. 또 진동을 최소화하는 와인랙을 탑재해 와인을 보다 편리하고 오랫동안 보관할 수 있도록 했다. 와인뿐 아니라 다양한 주류와 신선보관 기능도 넣었다.

딤채 보르도 스페셜은 오리지널 딤채의 독립냉각 시스템 적용으로 와인뿐 아니라 일반 신선식품과 주류, 음료 보관에도 유용하다고 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,745 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,870 2021.09.28 08:18 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, 롯데하이마트와 김치냉장고 '딤채' 기획전위니아딤채, 홈페이지 리뉴얼 완료…"고객 체험형 컨텐츠 강화""김장철 아니어도 김치냉장고 산다" 상반기 흑자 전환한 위니아딤채 close 는 설명했다. 또 고급 숙성기술인 빙온 숙성모드는 빙결점(-1.7℃)과 0℃ 사이에서 소고기, 돼지고기 등의 육류를 숙성해 고기의 감칠맛을 높여준다고 덧붙였다.

이 밖에 막걸리와 과일청을 직접 만들어 보관까지 가능한 발효숙성 모드도 적용했다. 딤채에 보관한 숙성김치의 항산화능을 초기 보관한 김치 대비 2배 이상 높일 수 있는 새로운 숙성 알고리즘도 넣었다.

딤채 보르도 스페셜은 백화점과 할인점, 위니아 전문점, 하이마트 등 오프라인 판매점과 온라인 쇼핑몰에서 구매할 수 있으며 가격은 480만원대다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr