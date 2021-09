SSG닷컴, 쓱라이브서 ‘LG스탠바이미’ 100대 한정 판매

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 28일 오후 8시 자체 라이브커머스 채널 ‘쓱라이브’에서 LG전자의 인기 가전 20여 종을 판매한다고 28일 밝혔다.

이번 라이브방송에선 완판 행진을 이어가고 있는 스탠바이미TV를 100대 한정 수량으로 준비했으며, 방송 중 특별 할인을 통해 캠핑용 TV, 로봇청소기 등을 최대 43% 할인한 가격에 만나볼 수 있다.

LG전자 마케팅 담당자와 MC 딩동이 직접 출연해 식기세척기와 세탁기, 건조기 등 제품의 특장점부터 숨은 기능, 활용법 등을 다양하게 소개한다.

SSG닷컴 관계자는 "대형가전 브랜드는 물론 신규 브랜드까지 다양한 상품을 발굴해 라이브방송으로 소개하고 있다"며 "향후에도 고객이 열광하는 인기 가전제품의 물량을 확보해 합리적인 가격에 선보이겠다"고 말했다.

